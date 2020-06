Klimasøksmålet opp for Høyesterett i november

Miljøvernorganisasjonene har tapt i to rettsinstanser, men nå vil Høyesterett i plenum behandle søksmålet mot staten. Datoen er satt til 4. november, opplyser Greenpeace. Retten har satt av sju dager til saken.

Miljøorganisasjonene mener at utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven paragraf 112, og derfor ugyldige.

– Vi har tro på at Høyesterett er enige i vår vurdering om at staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Uansett utfall blir dette en historisk dom med reelle konsekvenser for verdens klima, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, sier dommen i Høyesterett kan få fatale eller fantastiske konsekvenser for framtiden.

– Det er viktig at folk forstår viktigheten av det. Vi vil bruke tiden fram mot rettssaken til å bevisstgjøre det norske folk på at vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø behandles i Norges øverste rettsinstans, sier Woie.

Klimasøksmål i både Nederland og England har vunnet fram i retten.