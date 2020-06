Mann knivstukket i Haugesund

– Vedkommende blødde kraftig. Vi har ikke kunnskap om skadeomfanget, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Den skadde, som ble funnet ute i Haraldsgata, er kjørt med ambulanse til Haugesund sykehus.

Politiet meldte om voldsepisoden klokka 11.40. En halv time senere opplyste de at en mann ble pågrepet like i nærheten. Ved 15-tiden opplyste de at den pågrepne nå er siktet for drapsforsøk.

– Vi har en god del ressurser på åstedet. Det var en rekke vitner til hendelsen og vi fikk en rekke nødtelefoner om hendelsen. En del vitner må også avhøres. Dette er absolutt en pågående sak, sier Fenne-Jensen.

Den skadde ble funnet liggende på gata, men politiet vet ikke om volden ble utøvd ute eller inne.