Folk flest vet lite om kandidatene ved kirkevalg

Det kommer fram i en ny rapport fra Kifo (Kirke-, religions- og livssynsforskning).

– Fra kirkens synspunkt bør det være bekymringsfullt at medlemmer ikke kjente til kandidatene, sier Kifo-forsker Tore Witsø Rafoss til Vårt Land.

70 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke, men bare 12,6 prosent stemte ved kirkevalget i 2019.

I rapporten går det fram at 32 prosent unnlot å stemme fordi Den norske kirke ikke er viktig for dem, mens 17 prosent ikke visste at det hadde vært kirkevalg.