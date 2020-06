Påtalemyndigheten til motangrep på prins Andrew

Statsadvokat Geoffrey Berman i New York sier prins Andrew forsøker å gi et uriktig bilde av at han samarbeider med påtalemyndigheten i Jeffrey Epstein-saken.

Mandag avviste en av prins Andrews advokater at prinsen har nektet å samarbeide og sa at han «minst tre ganger har tilbudt seg å bistå» i etterforskningen av avdøde Epstein. Det er feil, påpeker Berman.

Hongkong er verdens dyreste by

Hongkong havner igjen på toppen av lista over verdens dyreste byer å bo i. Som nummer to kommer litt overraskende nykommeren Ashgabat i Turkmenistan.

Lista fra Mercer er basert på hvor mye en husholdning må betale for 200 utgiftsposter, inkludert bolig, transport, mat, klær, husholdningsartikler og underholdning.

16 nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.563 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 16 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 21 tilfeller.

UDI intervjuer flyktninger via Teams

UDI skal intervjue 53 flyktninger i Libya via videomøteprogrammet Teams. – Ikke en fullgod erstatning for fysiske intervjuer medgir UDI-direktør Frode Forfang.

De som får innreisetillatelse etter å ha blitt intervjuet på nett, vil kunne reise direkte til Norge når koronasituasjonen tillater det, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

36 personer søkte asyl i Norge i mai

Til sammen 36 personer søkte asyl i Norge i mai måned. Det er like mange som i april.

I alt er det kommet 573 asylsøkere til Norge de fem første månedene i år, som er vel 200 færre enn til samme tid i fjor. En av tre søkere er fra det borgerkrigsherjede Syria.