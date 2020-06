Nå fjernes den gamle E18-hengebrua i Kristiansand

Hengebrua ble stengt av for godt natt til mandag. Samtidig ble den nye Varoddbrua åpnet for ordinær trafikk, skriver Fædrelandsvennen.

– Nå takker vi hengebrua for at den har gjort en jobb i 64 år. Så går vi inn i en ny æra når vi nå tar i bruk ei ny bru som skal stå her i 100 år, sier Rune Galteland i Statens vegvesen til avisen.

I første omgang tar man i bruk kun sju meter av brua, som har en bredde på 19 meter.

– I november i år, når den nye brua etter planen skal stå helt ferdig, tar vi i bruk hele bredden, sier Galteland.

Når den nye brua står helt klar, vil den få to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt. I tillegg skal det bygges en fem meter bred sykkelekspressvei, hvor tre meter er forbeholdt syklistene og to meter er fortau.

E18 går over Varoddbrua, som krysser Topdalsfjorden i Kristiansand.