Historisk overtakelse: Vy ut, SJ inn på flere togstrekninger

– Det er grunn til å feire, for det er historisk sus over det vi opplever i dag, når en utenlandsk togoperatør overtar driften av flere av de innenlandske togtilbudene. Vi må vel tilbake til 1814 for å finne siste gang svenskene la under seg et større område i Norge enn det SJ gjør med togtilbudene i trafikkpakke 2 nord, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) like etter at det første SJ-toget hadde rullet inn på Oslo S fra Trondheim.

Han var blant flere prominente gjester som hadde møtt fram for å ønske toget velkommen.

Bakgrunn: SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

Natt til mandag tok det statlige svenske selskapet over togdriften hele veien fra Oslo og nordover til Bodø, via Trondheim. Det nye konseptet har fått navnet «Nord», og i løpet av de neste ti årene håper SJ på en økning fra 3,5 til 5 millioner passasjerer i året på de sju strekningene de skal kjøre.

Hareide: – Vemodig

SJ tar blant annet over Dovrebanen, som er blitt drevet av den norske staten siden 1864. Norske Vy tapte anbudet mot SJ.

– Det er vemodig, men sånn jeg kjenner Vy, så kommer de til å prege det norske jernbanemarkedet i lang tid framover, sier Hareide.

SJ vant til slutt konkurransen i fjor fordi prisen staten må betale det svenske selskapet, var lavere enn det Vy ville ha. SJ har satt seg mål om å øke antall passasjerer med 40 prosent for å få opp lønnsomheten.

– Jeg mener konkurranse er sunt. Vi som fellesskap sparer 12 milliarder kroner på de tre togpakkene som er konkurranseutsatt. Og så håper jeg vi får forbedringer, innovasjon og får prøvd ut nye ting, sier Hareide.

– Klimasmart

Til stede i Oslo under feiringen var også SJs øverste sjef fra Sverige, Madeleine Raukas.

– Når markedene åpnes, tenker vi at det er viktig å være med og ta med de erfaringene vi har fra de konkurranseutsatte markedene i Sverige til Norge, sier hun til NTB.

Hun viser til at SJ har økt antall passasjerer med 10 millioner i Sverige siden 2012.

– Vi har jobbet mye med digitalisering, endret vårt konsept og fylt togene. Når vi fyller togene og blir flere kunder, kan vi ha lavere priser. Og med lavere priser kan vi tilby flere å reise klimasmart, sier hun.

Nye uniformer

Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge, sier at kundene i Norge ikke kommer til å merke så mye forskjell med det første.

– Bortsett fra uniformene, som er det mest synlige. Vi har fått 280 nye kollegaer som i går jobbet hos Vy, og som i dag jobber i SJ Norge. I tillegg holder vi på å omprofilere togene med ny look og ny design, sier Nesteby.

På sikt sier hun at den kanskje viktigste endringen blir flere avganger.

– Vi undervurderer absolutt ikke den jobben Vy har gjort gjennom alle de årene de har hatt disse strekningene. De har jo operert Dovrebanen siden 1864, så det er mye erfaring de har lagt ned der, men kanskje vi kan gjøre ting på en litt annen måte, sier hun.

Ønsker flere vogner

Mens Vy dropper nattogtilbudet mellom Bergen og Oslo i sommer, og blant annet har vist til behovet for økt renhold, vil SJ kjøre nattog på Nordlandsbanen hver natt.

Nattoget over Dovre vil imidlertid bare gå i helgene. Nesteby gjør det klart at det reduserte tilbudet ikke handler om renhold for SJs del, kun om etterspørsel.

– Dersom togene blir fulle, får vi utvide til flere dager, sier Nesteby.

Et av tilbudene SJ har valgt å tilby for å lokke til seg flere passasjerer, er bonuspoeng på reisene. Styreleder Berit Kjøll i SJ Norge nevnte også tilbud om vegansk frokost og bedre internettoppkobling da hun talte under feiringen i Oslo.

SJ har også uttrykt et ønske om flere vogner på togsettene, blant annet flere sovevogner.