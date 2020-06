Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

Det skriver Rett24.

– Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i høringsuttalelsen som ble lagt ut mandag.

De understreker imidlertid at en forutsetning er at det må utvikles nye virkemidler som er mer forpliktende enn i forslaget som er lagt fram.

– Et alternativt oppfølgingsapparat må være utredet og vedtatt før en så omfattende rusreform kan settes i kraft, skriver de.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal man pålegges et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling, men uten sanksjoner dersom man ikke møter opp.

– Vil føre til økt bruk

Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering.

– Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skrev i sitt høringssvar at de støtter en rusreform hvor formålet er å sikre bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet, men at de ikke finner det tilstrekkelig begrunnet at avkriminalisering vil bidra til dette.

– Et eksperiment

Tidligere har både Det nasjonale statsadvokatembetet og Legeforeningen uttalt seg kritisk om rusreformen. Statsadvokatene har rådet regjeringen til å skrinlegge saken og mener rusreformen er «et eksperiment med uoversiktlige skadevirkninger».

Legeforeningen mener straffrihet for narkotikabruk vil rekruttere nye brukere, og at mengdene narkotika man straffritt skal kunne ha, er altfor høye.

