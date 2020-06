Ingen karantene i Oslo kommune etter demonstrasjonen mot rasisme

– Oslo kommune har i hele vår oppmuntret til bruk av hjemmekontor for dem som kan, mest av alt for å skjerme kollektivtransporten. Det gjelder fremdeles, uavhengig av fredagens demonstrasjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslos byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

Kommunen opplyser at de følger situasjonen tett og forholder seg til gjeldende regler. De oppfordrer folk til å holde seg hjemme hvis de er syke og teste seg hvis de får luftveissymptomer.

Fredag møtte flere tusen demonstranter opp foran Stortinget for å markere motstand mot rasisme og politivold etter at afroamerikaneren George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis.

Både i forkant og i etterkant gikk diskusjonen om smittevern. Obos har innført karantene for sine ansatte som deltok i demonstrasjonen.

Helsearbeidere i Stavanger har også blitt bedt om å holde seg hjemme fram til 16. juni. Der var det i overkant av 1.000 deltakere i demonstrasjonen lørdag. Frp tok til orde for at det samme burde blitt innført i Oslo.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet har derimot sagt at karantene ikke er nødvendig så lenge folk ikke har symptomer.