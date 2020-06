Færre frykter for jobben etter coronautbruddet

Norsk coronamonitor fra Opinion har spurt 34.000 nordmenn om du har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for å miste jobben eller bli permittert som følge av coronautbruddet.

Den siste uken oppgir 19 prosent at de enten har mistet jobben, blitt permittert eller frykter for å miste jobben eller bli permittert. Den første uken hvor Norge stengte ned sa 34 prosent det samme.

– Selv om tallene er blitt bedre, er det ingen tvil om at arbeidsmarkedet er veldig tøft for tiden og en åpenbar utfordring for svært mange blant oss, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.