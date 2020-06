Drapssiktet politimann møter i retten

Politimannen som er siktet for drap på George Floyd, møter for første gang i en domstol i Minneapolis i USA. Han er siktet for det som kan sammenlignes med forsettlig drap i Norge – «unintentional second degree murder».

I helgen har demonstranter i hele USA og resten av verden gjennomført markeringer mot rasisme og politivold.

Trafikkstart for SJ Norge

Fra mandag kjører SJ Norge tog på sju strekninger i det som kalles Trafikkpakke Nord. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) står for den offisielle åpningen når først SJ-tog ankommer Oslo S klokken 15.03.

SJ tar over togdriften hele veien fra Oslo og nordover til Bodø, via Trondheim. De neste ti årene håper de på en økning fra 3,5 til 5 millioner passasjerer i året.

Høyre-utvalg presenterer innvandringsplan

Utvalgsleder Torbjørn Røe Isaksen presentere mandag en rapporten for Høyres sentralstyre som foreslår innstramminger i innvandringspolitikken og en egen handlingsplan.

Handlingsregelen skal sikre at antall flyktninger som får komme til Norge, ikke styres av internasjonale kriser, men besluttes politisk av Stortinget, skriver Aftenposten.

Samtaler om oljeskatt gjenopptas

Ap, Sp og Frp tar opp igjen forhandlingene etter ikke å kommet til enighet med regjeringspartiene i forhandlingene på Stortinget om oljeskatt fredag.

SV har trukket seg fra forhandlingene, som handler om en midlertidig utsettelse på skatteregningen for oljeselskapene i kjølvannet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Gjenåpning i India

På tross av at India registrerte nesten 10.000 smittetilfeller på ett døgn i helgen, planlegger myndighetene å gjenåpne religiøse steder, hoteller, restauranter og kjøpesentre mandag.

Fra før har India åpnet for togtrafikk og innenlands flyreiser, og butikker og fabrikker har også fått åpne igjen.

Første fase av gjenåpning i New York

Første fase i gjenåpningen av den amerikanske byen New York starter mandag etter to måneders nedstenging.

I første omgang er det byggebransjen, produksjon, engroshandel som startet opp, og butikker får selge varer på fortauskanten. Byen regner med at om lag 16.000 forretninger og 3.700 produksjonsselskapet åpner mandag, skriver Wall Street Journal.