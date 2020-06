Frp vil isolere demonstrerende helsearbeidere

Helsearbeidere som deltok i demonstrasjonen utenfor Stortinget fredag, bør settes i karantene, krever Frp i Oslo.

– Demonstrasjonen fredag var en sterk markering av det viktige arbeidet mot rasisme, samtidig vil vi ikke ta sjanser med risikoutsattes liv og helse. Helsearbeidere i Oslo som deltok i demonstrasjonen bør derfor settes i karantene til 15. juni, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen.

Byrådet i Minneapolis vil avvikle politiet

Et flertall Minneapolis' byråd gikk søndag inn for å legge ned politiavdelingen i byen for deretter å gjenoppbygge enheten igjen, mot borgermesterens vilje.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd (46) som har utløst demonstrasjoner og uro nasjonalt og internasjonalt.

Fem nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.547 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på fem tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 25 tilfeller.

New Zealands siste covid-tilfelle friskmeldt

New Zealand har ingen smittetilfeller etter at den siste pasienten med koronavirus og sykdomssymptomer mandag er friskmeldt og utskrevet.

– Å ikke ha noen aktive tilfeller for første gang siden 28. februar er helt klart betydelig verdt å merke seg på vår vei, men som vi har sagt før, å fortsatt være årvåkne overfor covid-19 vil fremdeles være sentralt, sier landets helsedirektør.

Koran påtent på torget i Drammen

Politiet rykket søndag kveld ut til Strømsø torg i Drammen etter at noen tente på en koran og løp fra stedet.

– Vi har blitt fortalt at en koran er blitt tent på og at en person løp fra stedet, sier politibetjent Ronny Svendsen til Drammens Tidende.

Sjakk: Aronian i ledelse etter ellevilt sluttspill

Levon Aronian skaffet seg to poengs ledelse på Aleksandr Grisjtsjuk etter et ellevilt sluttspill i dagens siste parti i Clutch International søndag. Aronian leder 5–3 før tirsdagens seks siste hurtigsjakkpartier i kvartfinalen.

Magnus Carlsen spiller mandag kveld for semifinaleplass med ett poengs ledelse over Jeffery Xiong før de seks siste partiene. Med seier møter han Aronian eller Gristsjuk i semifinalen.