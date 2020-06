SV vil stanse nedleggelser av politistasjoner i Oslo

– Vi mener at dette er en beslutning som politiet ikke kan ta alene og vil jobbe for å finne måter å stanse det på, sier stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Petter Eide, til Dagsavisen.

Han er kritisk til at verken Stortinget, byråd, bystyret eller bydelsutvalget er blitt spurt om hva de synes om planene.

Visepolitimester i Oslo, Bjørn Vandvik, forsikrer at de 280.000 innbyggere i bydelene de to politistasjonene dekker, ikke vil få et dårligere polititilbud. Men han erkjenner at det også handler om økonomi.

– Nye leiekontrakter vil bli merkbart dyrere og det er billigere å leie et større lokale enn to mindre. Driftsmessig og faglig sett er det også bedre å være samlet, enn å ha det på to steder. Det viktigste for våre borgere er at politiet er synlig, til stede og kommer når vi trengs, sier han.

Leiekontraktene til både Manglerud og Stovner politistasjon går ut i 2023.