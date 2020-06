Microsoft kutter ut 27 menyspråk i Outlook-app

Innen utgangen av juni blir språktilbudet i Outlook betydelig redusert, skriver Klassekampen.

Ikke bare små språk som nynorsk og islandsk forsvinner, men også urdu og telugu. Microsoft i USA begrunner endringene med at Outlook-appen skal bli bedre tilpasset andre apper i Office 365-familien, som Teams og Skype.

Fakhra Salimi, som leder Mira-senteret (ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn) mener endringene særlig vil ramme en sårbar gruppe i Norge – innvandrere som verken behersker bokmål eller engelsk godt.

– Juridisk har Microsoft sikkert rett til å gjøre det de gjør, men det er opp til myndighetene å sørge for at disse bransjene blir regulert slik at teknologien vi er blitt så avhengige av, er tilgjengelig for alle, sier hun.

Microsofts talsperson i Norge, Tone Kjensmo, understreker overfor Klassekampen at endringene bare gjelder for dem som bruker iOS-versjonen av Outlook.

– Det vil bli færre alternativer for visningsspråk som forklarer alle knapper, menyer og kontroller i Outlook-appen, men brukerne kan fortsatt lese og skrive eposter på nynorsk, urdu og alle andre språk som støttes av iOS-plattformen», skriver Kjensmo.