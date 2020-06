Frp ber om at demonstrerende helsearbeidere i Oslo blir satt i karantene

– Senest søndag kunne vi lese i mediene at 70 prosent av alle nye smittetilfeller er i Oslo. Det må vi ta på alvor, og vi etterlyser tiltak for å hindre at dette stiger ytterligere i ukene som kommer, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen.

Stenersen, som er leder i Oslo kommunes helse- og sosialkomité, viser til at ansatte i Obos som var med på George Floyd-demonstrasjonene, blir bedt om å holde seg hjemme fra jobb de neste ti dagene.

Også helsearbeidere som deltok i Black lives matter-demonstrasjonen i Stavanger lørdag, blir satt i karantene fram til lørdag 16. juni.

– Demonstrasjonen fredag var en sterk markering av det viktige arbeidet mot rasisme, samtidig vil vi ikke ta sjanser med risikoutsattes liv og helse. Helsearbeidere i Oslo som deltok i demonstrasjonen bør derfor settes i karantene til 15. juni, sier Stenersen.