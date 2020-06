Frp krever krisepakke til de eldre

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi en krisepakke på 400 millioner kroner til sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

En tilsvarende pakke bør også gis til de eldre, mener Fremskrittspartiet.

– Vi må være like rause med de eldre som vi har vært med barn og unge. De fortjener ikke en krone mindre, sier Listhaug til NRK.

Den tidligere eldre- og folkehelseministeren sier at tildelingen på 400 millioner kroner vil kunne gå til aktiviteter og det å legge til rette for en bedre hverdag for de eldre.

– Eldre er en gruppe som har blitt spesielt hardt rammet, både de som er på sykehjem og ikke har fått besøk av sine kjære og ikke minst de som bor hjemme, og ikke har hatt besøk verken av sine kjære og kanskje heller ikke fra kommune og hjelpeapparat, sier Listhaug.