Mann dømt for overgrep mot stedøtre

Aktor Benedicte Hordnes ba om langt strengere straff, skriver Bergens Tidende , men Bergen tingrett kom til at det ikke var grunnlag fra rettspraksis i å sette straffen så høyt som ti år for mannen og fire og et halvt år for jentenes mor.

– Vi er rett og slett uenige om rettstolkningen her. Jeg vil gjennomgå dommen og vurdere om vi vil anke, sier Hordnes.

Ifølge dommen har kvinnen i 40-årene erkjent delvis straffskyld, men påstått at hun ble utsatt for press fra mannen, og at hun inntok en medvirkende rolle for å beskytte døtrene slik at mannen «ikke gikk for langt». Jentene var seks og elleve år gamle da overgrepene fant sted.

Kvinnens forsvarer, advokat Jørgen Riple, sier dommen er strengere enn de håpet på, men at kvinnen er glad på døtrenes vegne, og for at de to jentene er blitt trodd.

Mannen har nektet straffskyld for overgrep, men forklaringen beskrives av tingretten som lite troverdig.