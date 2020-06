I årene etter 1905 ble flagget brukt til å markere jubileer for unionsoppløsningen og andre høytider. Men dagens heising er første gang siden 80-årsdagen til Kong Olav i 1983 at flagget igjen er tatt i bruk.

– Dette er veldig morsomt. Det er jo et historisk klenodium, sier førstearkivar ved stortingsarkivet, Tanja Wahl til NTB.

– Det har vært gjennom en tilstandsvurdering, men det var i mye bedre stand enn vi trodde, sier hun.

Flagget er over hundre år gammelt og sannsynligvis det første norske flagget uten unionsmerke, den såkalte sildesalaten, forteller Wahl. Det var derfor et viktig symbol i kampen for norsk selvstendighet.

Historisk viktig

Etter unionsoppløsningen ble det ivaretatt av konservator ved foreningen Selskabet til Eidsvollsbygningens Udstyr, Albert Lange. Foreningen var ansvarlig for å på nytt innrede Eidsvollsbygningen med møbler og utstyr og hadde tatt vare på det norske flagget som vaiet over bygningen, da Grunnloven ble vedtatt i 1814.

Lange så den historiske viktigheten av flagget som ble heist 7. juli 1905, og bestemte seg for å bevare også dette, sier Wahl.

– Da gikk det inn i en historisk samling der, og ut av vanlig drift på Stortinget. Så det var slik det ble historisk, sier hun.

– Det kom tilbake til Stortinget når dette selskapet ble lagt ned, men fordi det var for stort til å bli flagget vanlig med, havnet det i Stortingets arkiver som 7. juni-flagget.

Mulighet for å gjenoppta tradisjon

Inntil 1983 ble flagget heist for å markere unionsoppløsningen, kongejubileer og Grunnlovens 150-årsdag.

Flagget har vært gjennom flere reparasjoner ved Oslo flaggfabrikk, noe det bærer preg av. Men Wahl forteller at til tross for høy alder, gjør den relativt gode standarden at man nå tar sjansen på å igjen ta flagget i bruk.

– Kanskje vi kan ta opp igjen tradisjonen, men det får bli en vurdering, sier hun.

– Nå ser vi hvordan denne dagen forløper, og forhåpentligvis ser det fint ut når vi firer det igjen. Det skal oppbevares i ny syrefri emballasje, så får vi se når neste anledning byr seg, legger hun til.

Det historiske flagget kan sees fram til klokken 21, når det fires og legges vekk for denne gang.