Erna Solberg: – Skjønner at folk trosser smittevernrådene

– Jeg skjønner at man er engasjert og at man er villig til å ta risikoen når vi har lave smittetall, sier Solberg til NTB.

Statsministeren oppfordrer likevel alle som deltok på helgens markeringer til å være ekstra på vakt for mulige koronasymptomer og ta grep for å stoppe videre smittespredning.

– Tar du en sjanse, som vi selvfølgelig mener at du ikke burde gjøre, må du i hvert fall være ekstra forsiktig etterpå, sier hun.

– Men det kan være at det er så lave tall på smittede i Norge at det ikke var noen som var smittet der, legger hun til.

Frykter smittespredning

Helgens demonstrasjoner ble avholdt i etterkant av politidrapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis i USA mandag 25. mai.

I Oslo, Bergen og Stavanger deltok tusenvis av mennesker for å minnes Floyd, markere avstand mot rasisme i Norge og USA og vise solidaritet til Black lives matter-bevegelsen.

De frammøtte sto tett, og smittevernanbefalingene ble ikke fulgt.

Nå er frykten at man vil se en oppblomstring av koronasmitte.

Solberg fordømmer ikke Trump

Demonstrasjonene i Norge er del av en bølge av protester med utgangspunkt i USA, som har spredt seg til mange steder i verden.

Amerikanske myndigheter og politi har ved flere anledninger slått hardt ned på protestene og opptøyene. Mandag 1. juni brukte USAs president Donald Trump føderale styrker til å fjerne demonstranter utenfor Det hvite hus med hjelp av blant annet tåregass.

Trumps håndtering av demonstrasjonene har møtt kraftig kritikk fra flere hold. Blant annet har demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, anklagd presidenten for å forverre problemet.

I Norge har også SV-leder Audun Lysbakken bedt regjeringen fordømme Trumps respons.

– Jeg vil innstendig oppfordre statsministeren til å slutte å være så irriterende høflig mot Donald Trump, sa Lysbakken i sin tale til SVs landsstyremøte lørdag.

Men dette svarer Erna Solberg at hun ikke vil gjøre.

– Jeg har ikke et behov for å møte polariserende diskusjoner med polariserende svar. Det man må gjøre i USA og andre steder, er å sikre at man bygger bro og forsøker å dempe konflikten, sier Solberg til NTB.

– Jeg kommer ikke til å være løpende kommentator til Trump, legger hun til.

Rasisme er et problem i Norge

Under talen til Høyres sentralstyre søndag kommenterte hun uroen og opptøyene i USA.

Statsministeren understreket at rasisme og diskriminering ikke bare er et amerikansk problem, men også et samfunnsproblem i Norge.

– Etter politivolden som førte til George Floyds tragiske dødsfall, er rasisme og diskriminering dessverre igjen høyaktuelt. Men rasisme er ikke bare et samfunnsproblem i USA, sa Solberg, som viste til at regjeringen i fjor la fram en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

– Det er en erkjennelse av at dette også er et samfunnsproblem i vårt eget land, sa Solberg.