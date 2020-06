Stadig flere mister førerkortet

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Jon Steven Hasseldal, peker på intensiverte fartskontroller som en av årsakene til at tallene har økt såpass i år, skriver Dagbladet.

Hasseldal er bekymret for at sommeren kan bli preget av mye uaktsom kjøring.

– Hvis fartsnivået holder seg så høyt som nå, er vi bekymret, sier han.