Regjeringen vil ha innspill til nytt navn på fylkesmannen

Endringen omfatter både stillingen og navnet på virksomheten, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet søndag.

Departementet understreker viktigheten av at stillingstitler i offentlig sektor markerer at stillingene er åpne både for kvinner og menn.

– Vi trenger de aller beste hodene til å jobbe i staten – uavhengig av om de er kvinner eller menn. Det er både gammeldags og utdatert at tittelen på stillingen knyttes til hvilket kjønn en har. Derfor endrer vi praksis og oppdaterer stillingstitlene i tråd med at vi er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Vi vet det er mange synspunkter på hva dagens fylkesmann skal hete i fremtiden, og vi vil derfor bruke tiden fremover til å lytte til gode innspill fra folk i hele landet, legger han til.