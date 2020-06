Obos-ansatte som demonstrerte må i karantene

Ansatte i boligutvikleren Obos som var med på George Floyd-demonstrasjonene, blir av smittevernhensyn bedt om å holde seg hjemme fra jobb de neste ti dagene.

Det kommer ifølge Dagens Næringsliv fram i en melding fra konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj til de ansatte.

«Obos anbefaler ansatte som utgangspunkt å ikke delta som følge av risiko for smitte av covid-19. Det er umulig å følge smittevernreglene når tusenvis av mennesker samles. I Obos heier vi på ytringsfrihet og kampen mot rasisme og for mangfold. Men vi må ikke glemme at covid-19 fortsatt er en stor trussel mot liv, helse og vår økonomi», skriver han.

Ansatte som likevel blir med på demonstrasjoner, må holde seg unna kontoret, ifølge konsernsjefen.

– Vårt fremste hensyn er å ta vare på helsa til de ansatte i denne situasjonen. Dette har vakt stort engasjement, og det er sannsynlig at noen av våre ansatte deltok på denne demonstrasjonen, utdyper han overfor DN.

Obos har 2.632 ansatte, hvorav 1.694 jobber i Norge, ifølge selskapets egne nettsider.

Etter drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota i USA i forrige uke har folk demonstrert over hele USA og i en rekke land verden rundt.

Opptil 15.000 mennesker var fredag samlet utenfor Stortinget i Oslo for å vise sin solidaritet med Black lives matter-bevegelsen. Også i andre norske byer har det vært markeringer.