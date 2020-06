Det har roet seg. Måneder med rigging, kreative og nye løsninger på avdelingene er nesten over for denne gang.

Smitteverntiltak er det fortsatt, men scenene fra italienske sykehus kom ikke til Østfold og sykehuset på Kalnes.

På landsbasis var det 325 coronasmittede pasienter som på det meste var innlagt på sykehus samtidig. Siden 1. april, som var toppdatoen, har det gått jevnt nedover. Denne uka har til sammen mellom 20 og 30 coronapasienter vært innlagt på sykehusene i Norge.

På Kalnes hadde det fredag vært innlagt totalt 84 coronapasienter, på det meste 23 samtidig. Da NTB besøkte sykehuset var bare én coronasmittet pasient innlagt.

Én igjen

Pasienten var innlagt på infeksjonsavdelingen, hvor de fleste coronapasientene ved sykehuset har fått behandling. Pasienter med alle typer lidelser, men hvor det også mistenkes covid-19, blir lagt inn på avdelingen mens de venter på prøvesvar.

Jetmund O. Ringstad er avdelingsleder på infeksjonsmedisinsk avdeling på sykehuset Østfold Kalnes. Helt siden pandemien kom til Norge har sykehuset vært i alarmberedskap. Nå er det få pasienter med corona-smitte på sykehuset. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Da det var på det travleste var 22 coronasmittede pasienter og et tilsvarende antall mistenkte smittetilfeller innlagt på avdelingen, og hele fem såkalte sengetun, hver av dem bestående av åtte eller ni rom, var satt av til coronapasienter.

Nå er bare to tun satt av siden det kommer stadig færre coronamistenkte pasienter. Også færre av dem som blir testet, tester positivt.

– I mars var det veldig mange av dem, per i dag er det veldig få. I øyeblikket ligger det bare én bekreftet covid-19-pasient på avdelingen, men det ligger mellom ti og tolv som venter på svar, sier avdelingssjef Jetmund O. Ringstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling.



Scenarioet: Nær 300 coronapasienter

I mars var ikke norske sykehus forberedt på de verste scenarioene som Folkehelseinstituttet skisserte. Ved Kalnes, som har åtte intensivplasser, var bestillingen å opprette 80 og å rigge seg for å kunne ta imot ytterligere 200 covid-19-pasienter.

Nokså raskt klarte de ansatte ved sykehuset å ordne det slik at 35 intensivplasser kunne settes i stand ved behov, og på infeksjonsavdelingen ble det lagt planer for hvordan de kunne tilrettelegge for hundre innlagte coronapasienter.

Utstyr ble bestilt, og respiratorer rundt om i hele Østfold ble kartlagt. Alt fra leverandører og skoler, til veterinærer og privatpersoner ble kontaktet.

Men alt utstyret ble det ikke bruk for i denne omgang. Skredet av intensivpasienter kom aldri. På det meste var det åtte coronapasienter på respirator samtidig på intensivavdelingen, pluss vanlige intensivpasienter og overvåkingspasienter, sier seksjonsleder Naylah Sørli til NTB.

Tomme senger står klar til å ta i mot nye pasienter på sykehuset Østfold Kalnes. Helt siden pandemien kom til Norge har sykehuset vært i alarmberedskap. Nå er det få pasienter med corona-smitte på sykehuset. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Lettelse at landet stengte

Folkehelseinstituttets prognoser sa at rundt 20 coronapasienter skulle være innlagt på intensivavdelingen etter påskeferien. På avdelingen ble det rigget for å kunne ta imot den mengden, men så kom det ingen.

– Jeg vil heller ha gjort den jobben vi gjorde og være forberedt, enn å komme på etterskudd og få en bølge helt uforberedt. Nå ligger alt klart. Skulle det komme en stor bølge til høsten, så er vi klare.

– Så kan man spørre seg om det var overdrevet at Norge stengte ned. Men vi kjente en stor lettelse. Vi så for oss Italia og Østerrike. Veldig syke folk.

I juni er fortsatt ikke sykehuset rigget for de 80 intensivplassene. For å klare og levere på den enorme bestillingen, mangler både utstyr og personell.

Takknemlig for strenge tiltak

I mars rustet også sykehusets akuttmedisinske avdeling seg for å kunne ta imot mange coronapasienter. Det ble innført et strengt smittevernregime med kontrollpost på utsiden. Flere senger ble klargjort for pasienter som var dårlige og det var mistanke om covid-19.

Mariann Pongo er seksjonsoverlege ved akuttmedisinsk avdeling på sykehuset Østfold Kalnes. Helt siden pandemien kom til Norge har sykehuset vært i alarmberedskap. Nå er det få pasienter med corona-smitte på sykehuset. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Seksjonsoverlege Mariann Pongo forteller at det i begynnelsen hyppig kom nye retningslinjer fra helsemyndighetene, og at det var utfordrende å rettferdiggjøre alle endringene overfor de ansatte, som nettopp hadde lært seg noe nytt. Men etter hvert kom oppdateringene sjeldnere, rutinene ble satt, og roen senket seg på sykehuset.

– Vi har lært mye underveis og føler vi er godt rusta, både hvis det kommer en ny topp i denne pandemien, og dersom det skulle dukke opp noe lignende senere, sier hun.

Selv om det ikke har kommet så mange coronapasienter som fryktet, er Pongo takknemlig for de strenge tiltakene som regjeringen innførte.

– Vi er takknemlige for at det har vært strenge tiltak, og at man har ventet litt før man har sluppet opp. Jeg tror det har gitt helsevesenet tid og rom til å lage gode planer, og at vi kanskje unngår det verst, verst tenkelige.