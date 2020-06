To unge menn med alvorlige stikkskader etter slåsskamp i Fredrikstad

Fire personer er pågrepet av politiet med forbindelse til de to stikkhendelsene, som politiet setter i sammenheng med hverandre, i østfoldbyen ved midnatt natt til søndag. Fremdeles etterlyses vinter til hendelsene.

Den første hendelsen ble politiet klar over først da Kalnes sykehus varslet at de allerede hadde fått inn en annen pasient med stikkskader, da ambulansen kom kjørende med pasient nummer to.

– Politiet mottok først melding om tilløp til et slagsmål i Bryggeriveien, utenfor en McDonalds-restaurant der, men da vi kom til stedet hadde folk forlatt området og vi fikk senere vite at en bil hadde kjørt av gårde til legevakt med en mann som var blitt stukket ned der, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Det var en venn av den skadde som hadde kjørt ham til legevakta. Derfra ble den skadde sendt videre i ambulanse til sykehuset.

Alvorlige skader

Kort etter ble politiet varslet om nok en slåsskamp, denne gang ved Stortorget i byen, knappe 100 meter unna. En av politiets patruljer var i nærheten da meldingene om hendelsen kom og tok seg til åstedet umiddelbart

– Vi fant en person med stikkskader og spor på bakken av at noe var skjedd på stedet der, utendørs. Den fornærmede ble kjørt til sykehus og det var da vi fikk vite at enda en person var blitt stukket ned og hadde vært en del av den samme gruppen med unge menn, sier Marstad.

Først ved 4-tiden opplyser politiet at de skadde er påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Begge er til behandling på Kalnes sykehus.

Amper stemning

Politiet kjenner ikke omstendighetene rundt slåsskampen og etterforsker saken. Politiet har funnet en stikkgjenstand i forbindelse med den siste av hendelsene.

Marstrand forteller om en amper stemning mellom mange unge menn fra hele distriktet som hadde samlet seg i Fredrikstad sentrum.

– Begge de skadde er fra Fredrikstad, sier han.

De pågrepne vil bli avhørt søndag.