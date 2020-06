Mann til sykehus med stikkskader i Fredrikstad

Politiet meldte om hendelsen klokka 0.45 natt til søndag. De var ved midnatt rykket ut etter melding om slåsskamp ved Stortorget i byen. En av politiets patrulje var i umiddelbar nærheten da meldingene om hendelsen kom og tok seg til åstedet umiddelbart

– Vi fant en person med stikkskader og spor på bakken av at noe har skjedd på stedet der, utendørs. Den fornærmede er kjørt til sykehus og vi har foreløpig fått opplyst at det ikke er snakk om livstruende skader, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet kjenner ikke omstendighetene rundt slåsskampen og ingen personer var ved 1-tiden natt til lørdag siktet i saken, men to personer er innbrakt av politiet.

– To personer er innbrakt for at politiet skal å gjøre nærmere undersøkelser med dem. Så får vi se hvor det fører oss videre, sier operasjonslederen.