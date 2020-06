Evakuerte hytteboere får flytte hjem etter skogbrann ved Narvik

Det opplyser politiet i 19-tiden lørdag kveld.

Det var åtte beboere fra hytter og hus i området, men det var aldri fare for liv, ifølge politiet.

Politiet meldte om brannen like før klokken 13. Det ble rekvirert mannskaper fra Sivilforsvaret, og et skogbrannhelikopter ble også satt inn i arbeidet. Brannvesenet hadde en periode ikke kontroll på brannen, og derfor ble hyttefeltet evakuert for sikkerhets skyld.