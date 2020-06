Frp-politiker vil ha demonstranter i karantene

Regjeringen har vært altfor svak når det gjelder pålegg om å overholde smittevernreglene i forbindelse med støttemarkeringene for «Black lives matter» i Stavanger og Oslo, mener stortingspolitikeren.

– Her har vi gjennom tre måneder ofret og forsaket nesten alt. Folk har måttet holde seg i ro, fått innskrenket rettigheter og ikke fått tatt farvel med sine nærmeste, sier Engen-Helgheim til VG.

Han refser regjeringen for det han mener er helt feil prioritering.

– Jeg lurer på når regjeringen skal slutte å vise forståelse for slike demonstrasjoner og heller sette i verk tiltak for å beskytte liv og helse, sier han.

Vil ha svar fra Mæland

Engen-Helgheim har nå stilt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om hvorfor politiet ikke grep inn mot demonstrasjonen, og hva justisministeren har gjort for å forhindre at dette skulle skje.

– Jeg mener at helsemyndighetene i det minste bør pålegge alle som har møtt opp, 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen bør deltakerne forsørge økonomisk selv, sier Frp-politikeren.

TV 2 har kontaktet Mæland angående kritikken fra Engen-Helgheim. Hun viser til det hun sa om demonstrasjonene på TV 2 lørdag morgen.

– Det er helt forståelig at folk søker seg ut i gatene for å demonstrere, protestere og vise følelsene sine, men jeg er veldig bekymret. Det er en grunn til at vi ikke feiret 17. mai og at vi ikke går i begravelser eller feirer bryllup, sa hun.

– Ytringsfriheten går først

Politiet i Oslo sier at det ikke på noe tidspunkt var aktuelt å gripe inn under fredagens demonstrasjon.

– Dette ble reflektert over av våre jurister, og vi jobbet ut ifra at ytringsfriheten trumfet dette. Politiets agenda var å legge til rette for at denne markeringen skulle foregå på en sikker og ordentlig måte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til TV 2.

Opptil 15.000 mennesker var samlet utenfor Stortinget fredag ettermiddag for å vise sin solidaritet med Black lives matter-bevegelsen. Etter drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota i USA i forrige uke, har folk demonstrert over hele USA og i en rekke land verden rundt.

Demonstrasjonene må sees i et større perspektiv, fremholder Babu Katembo i organisasjonen Arise, som var medarrangør av demonstrasjonen i Oslo.

– Den største pandemien er ikke coronapandemien. Den største pandemien som noensinne har eksistert, må nok være rasisme, sier han.