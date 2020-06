Pandemien fører til tregere postleveranse fra utlandet

Leveranser som normalt kun ville tatt noen uker, kan nå bruke over to måneder, skriver NRK.

– Coronapandemien har ført til at det nesten ikke går noen fly over Atlanterhavet, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge til kanalen.

Brev, pakker og annen post blir dermed isteden fraktet med båt. En mulig reise for et alminnelig brev fra USA må derfor gjerne innom en havn i Europa, før det så fraktes opp til Norge via lastebil.

Kina er landet som Norge mottar mest post fra. Også herfra går leveransen langt tregere enn vanlig, og posten blir fraktet med godstog via Russland.