Byggebransjen ber om tiltak mot fallende etterspørsel

Færre nye bestillinger og oppdrag som blir lagt på is på grunn av koronautbruddet gir svært usikre framtidsutsikter i byggebransjen. Det som utgjør en av landets største næringer med 240.000 ansatte fordelt på 60.000 bedrifter frykter nå massepermitteringer dersom ikke regneringen legger konkrete tiltak på bordet, skriver Klassekampen.

– For å starte bygging av nye boliger er man avhengig av 60 prosent forhåndssalg. I usikre tider er det vanskelig å oppnå. For å opprettholde boligbyggingens sysselsetting må derfor det offentlige inn med tiltak, slik at man kan starte bygging selv med lavere forhåndssalg, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Krogstad viser til at hvis ingenting gjøres, vil det oppstå et økt underskudd på boliger, som vil igjen resultere i økt prispress i etterkant.

Næringsminister Nikolai Astrup (H) svarer at regjeringen vil gjøre det de kan for at flest mulig skal ha en jobb å gå.

– Regjeringen har foreslått et tilskudd på to og en halv milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, og 253,8 millioner til vedlikehold av statlige eiendommer. Dette vil bidra til aktivitet i den lokale bygg- og anleggsnæringen, skriver han i en epost.