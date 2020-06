Sortland kommune får milliongebyr etter gravearbeider

Hendelsen fant sted 30. juni i 2017. Kommunen utførte vedlikeholds- og gravearbeider i nærheten av demningen på Storvatn, men varslet ikke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om arbeidene.

Gravearbeidet førte til at det oppsto lekkasjer fra demningen, og omkring 50 husstander måtte evakueres. NVE slår fast at arbeidene førte til en truende situasjon for mennesker, bebyggelse og infrastruktur.

NVE ilegger derfor Sortland kommune et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for brudd på lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

NVE mener at kommunen skulle stoppet arbeidene da det ble klart at man måtte gjøre inngrep i damkonstruksjonen, og de mener at kommunen viste grov uaktsomhet ved å grave seg gjennom dammen på den måten det ble gjort på.