Oslo-politiet vil ikke gripe inn om Floyd-markeringen går rolig for seg

– Vi forventer at dette går greit for seg, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo-politiet til NTB.

Etter smittevernanbefalingene skal man ikke holde arrangementer med flere enn 50 personer, men politiet sier at de ikke vil gripe inn kun fordi det er flere folk.

– Det er ytringsfrihet. Så lenge demonstrasjonen foregår innenfor lover og regler får man lov til å ytre sin mening, sier Nilssen.

– Politiet kommer ikke til å gripe inn mot mange mennesker i utgangspunktet. Da må det være ekstreme situasjoner som bevisst smittespredning eller lignende som blir sett på som alvorlig ordensforstyrrelse, tilføyer stabssjefen.

Han oppfordrer imidlertid demonstrantene til å passe på at budskapet ikke forsvinner på grunn av uro og hendelser.

Flyttet fra ambassaden

Planene om å møtes ved USAs ambassade i Oslo er droppet. I stedet skal 50 utvalgte demonstranter samles foran Stortinget klokken 17 fredag, heter det på arrangementets Facebook-side.

Foran Stortinget vil det bli holdt taler og paroler, og arrangementet skal strømmes.

I tillegg skal det organiseres en menneskelige kjede i Oslo av 750 personer som har meldt seg på til arrangementet. De har fått tilsendt møtepunkt, slik at ikke for mange skal samles ett sted.

– Følge digitalt

Interessen for markeringen har vært stor. Fredag formiddag hadde 18.000 personer krysset av på Facebook for at de vil delta på arrangementet, mens 38.000 har meldt at de er interessert.

– Vi forstår at mange ikke er enig i myndighetenes vurdering eller vår beslutning om kun å ha 50 demonstranter, men husk at denne demonstrasjonen ikke er den eneste muligheten vi har til å vise solidaritet for George Floyd eller motstand mot politivolden i USA og verden over, oppfordrer arrangøren på Facebook og ber folk følge med på arrangementet digitalt.

Arrangøren ber folk som møter opp om å følge smittevernreglene, holde 1 meters avstand til enhver tid, ta med ansiktsmasker og Antibac, og ikke klemme eller håndhilse.

En rekke personer opplyser imidlertid at de vil møte opp utenfor ambassaden til tross for at demonstrasjonen er flyttet derfra.

– Folkemengden ved ambassaden er et usikkerhetsmoment, innrømmer politiets stabssjef.

Politiet vil være til stede både her og ved Stortinget og har dialog med arrangørene.

USAs ambassade har sendt ut en advarsel til amerikanske borgere i Norge. De påpeker at de fleste demonstrasjoner i Oslo foregår rolig i ordnede former, men at det likevel kan eskalere og være uforutsigbart. Amerikanske borgere bes derfor vurdere å holde seg unna området ved ambassaden.

– Fredelig markering

Oslo-politiet oppfordrer også alle deltakere til å følge arrangørens intensjon om en fredelig markering og å følge smittevernbestemmelsene. Politiet varsler at markeringen kan føre til trafikale utfordringer.

Afroamerikanske George Floyd døde forbindelse med en pågripelse i Minneapolis i forrige uke. I etterkant har det vært både fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold og opptøyer mange steder i USA og i en rekke andre land. I Sverige demonstrerte rundt 1.000 personer i Malmö torsdag, og flere tusen deltok i en tilsvarende markering i Stockholm onsdag.

Også i Bergen skal det holdes demonstrasjon fredag ettermiddag, mens en markering i Trondheim er flyttet til 15. juni. I Stavanger er det planlagt en markering lørdag.