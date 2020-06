Flere detaljer lekket fra trusselbrev i Hagen-saken

Ifølge VG sto det i trusselbrevet at Hagen hadde en til to uker på å bekrefte at han ville betale løsepengene, eller så ville den angivelige motparten laste opp en video med konas siste minutter på nettet.

«Noen vill sikker finne og vise till deg», skal det ifølge avisen stå på dårlig norsk i brevet.

Trusselbrevet inneholder også opplysninger om hvordan kona vil bli frigitt hvis løsepengene betales, og at hun vil få med seg en mobiltelefon slik at hun kan kontakte ham.

Verken politiadvokat Haris Hrenovica eller Tom Hagens advokat Svein Holden ønsker å kommentere opplysningene.

I slutten av april ble Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre og er løslatt fra varetekt.

