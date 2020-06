Statistisk sentralbyrå med prognoser for norsk og internasjonal økonomi

Fredag publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2023.

I prognosene er det ventet informasjon om utsiktene for norsk økonomi etter koronakrisen, om Norge kan forvente drahjelp fra handelspartnere i årene framover, og hvor lenge sentralbankens styringsrente kan holdes på 0 prosent.

Marsj i forbindelse med George Floyds dødsfall



Det blir demonstrasjoner i Oslo, Bergen og Trondheim til tross for faren for koronasmitte. 15.000 hadde meldt sin interesse for en demonstrasjon foran USAs ambassade i Oslo, men på grunn av smittevernhensyn er demonstrasjonen blitt endret.

I stedet har arrangørene gått med på at en gruppe på 50 deltakere marsjerer fra ambassaden til Stortinget. I tillegg lages det en menneskelig kjede med to meters avstand til hverandre.

Spent situasjon i USA

Situasjonen er spent i en lang rekke amerikanske storbyer etter at drapet på George Floyd har skapt kraftige reaksjoner. I New York er det hele denne uken portforbud på kveldstid, og mange andre steder pågår demonstrasjoner mot rasisme og politivold.

Torsdag fant en dommer i Georgia at det foreligger nok bevis for å opprettholde siktelses mot de tre mennene som anklages å ha skutt og drept Ahmaud Arbery i februar. Reaksjoner på drapet på Arbery er en del av uroen og demonstrasjonene som nå foregår i USA.

Barcelonas innbyggere tar byen tilbake i fraværet av turistmassene

Barcelona er Spanias mest populære turistmål, og rundt ti millioner turister besøker byen hvert år. På grunn av koronapandemien er byen imidlertid nå tom for turister, noe som gleder mange lokale innbyggere.

En lokal undersøkelse viser at 60 prosent av Barcelona-innbyggerne mener at byen ikke lenger takler hordene av turister. Rundt om i byen har det dukket opp graffiti med utsagn som «Gå hjem, turister», og det har vært store protester mot airbnb-utleie som har tvunget lokalinnbyggere ut av byen.