Kamp om vern av områder sør for iskanten

Også Arbeiderpartiet støtter regjeringens grense på 15 prosent, og regjeringspartiene ønsker et bredt forlik i saken. Men når det gjelder vern, er Ap og Frp på kollisjonskurs.

Ap vil ha mer utstrakt vern, men går ikke så langt som til å definere områder sør for iskantgrensen som såkalt SVO – et særlig verdifullt og sårbart område. Det bekrefter Åsmund Aukrust (Ap) i energi- og miljøkomiteen.

– Vi vet stadig mer om dette områdets sårbarhet. Selv om det ikke underlegges vern, må denne sårbarheten tas hensyn til på en spesiell måte, sier han til NTB.

– Ap vil jobbe for at dette blir gjeldende for alle næringer, og vi må legge føre var til grunn så vi ikke ødelegger verdifull og sårbar natur.

– Umulig å forstå

Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale stusser over Aps holdning.

– Det ser ut som om Ap har funnet på sin helt egne definisjon som ikke finnes i forvaltningen, sier han til NTB.

– Dette gjør det i praksis umulig å vite hva Ap mener, utover at de vil stille strengere krav til oljebransjen enn i dag, også i områder der det allerede foregår oljeaktivitet, mener han.

Venstres Ketil Kjenseth, som er saksordfører, ønsker et bredt forlik i saken. Han er avventende i sine kommentarer til Aps forslag.

– Det kommer an på hva som ligger i det. Det må Ap få mulighet til å forklare. Inntil det avventer jeg å si noe om det, sa han til NTB da enigheten ble presentert torsdag.

Også Høyres Stefan Heggelund vil se hva Ap har å si når dialogen starter med partiet i komiteen.

«Må opp i Stortinget»

Arbeiderpartiets stortingsgruppe la i en pressemelding onsdag fram partiets standpunkt.

– Ap legger til grunn at området sør for 15 prosent isfrekvens liketil 0,5 prosent isfrekvens må anses som et verdifullt område der det i forhold til all aktivitet, inklusive petroleumsaktivitet, må tas særlige hensyn til naturmangfoldet i tråd med oppdatert og best tilgjengelig kunnskap, uttaler partiet.

Ap peker på at deler av dette området allerede er åpnet for oljeaktivitet.

– Eventuell ytterligere åpning av områder for petroleumsleting i beltet mellom 0,5 prosent og 15 prosent isfrekvens må vedtas gjennom en egen åpningsmelding som behandles i Stortinget, heter det.

Avgis neste uke

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre presenterte enigheten med Frp om iskantgrensen torsdag.

Partene er enige om å sette den såkalte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april. I områdene nord for dette skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet.

– Jeg er veldig glad for at Frp vil være med på en slik forutsigbar forvaltningsplan, der 15 prosent står seg. Det gir også trygghet for viktige sårbare miljøverdier, sier Kjenseth.

Men partiene ville ikke ut med hva de ellers er enige eller uenige om. De henviste til at saken nå skal diskuteres med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Komiteen skal avgi sin innstilling 11. juni, saken behandles i salen 18. juni.