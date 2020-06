Høie reagerer på Dyreparkens Sabeltann-løsning

Dyreparken i Kristiansand meldte i forrige uke at de ved å dele publikum inn i fire grupper på 200 personer kan spille for 800 hver forestilling i sommer

– For meg høres det ikke ut som noe som er innenfor regelverket. Du kan ikke dele et arrangement opp i ulike arrangementer. Arrangementsstørrelsen er 50 personer nå og vil gå opp til 200 personer, etter planen 15. juni. Men du kan ikke lage et arrangement opp til tre ganger 200. Det går ikke, sier Høie til VG.

Dyreparken har allerede solgt 30.000 billetter til sommerens forestillinger.

Administrerende direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken sier til VG at publikumsgruppene vil være atskilt fra de ankommer til de drar igjen.

– Så er spørsmålet om man mener det er det som skjer på scenen eller i salen, som er et arrangement, sier Aamot.

Han får støtte av kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand kommune.

– Høie bør vel vurdere den konkrete innretningen på måten å organisere det på. Jeg presiserer at jeg kun vurderer smittevern her. Som jeg sa i Debatten for et par uker siden, bør lokale smittevernvurderinger veie tyngre enn rigide sentrale direktiver, når de er helt solid smittevernfaglig begrunnet, skriver Haarr i en sms til VG.