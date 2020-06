Norske medier har skrevet 410.000 saker om koronaviruset

På det meste ble det publisert 8.500 saker i døgnet om koronapandemien. Normalt skriver norske medier totalt 7.000 saker i døgnet, viser tall fra analysebyrået Retriever, skriver Medier24.

Analysen viser at omtalen virkelig skjøt fart etter at det første norske tilfellet var et faktum. I uke 12, mellom 16. og 22. mars, ble det publisert 47.943 saker om viruset.

Til sammenligning ble det publisert 102.000 saker om 22. juli fram til 22. oktober 2011. Fram til i dag er det publisert 450.000 saker om terrorhandlingene. Svineinfluensaen i 2009 og 2010 ga 70.000 oppslag.

Den mest omtalte person til nå i 2020 er statsminister Erna Solberg, med 13.500 oppslag. Helseminister Bent Høie er omtalt i 10.000 saker. Deretter følger helsedirektør Bjørn Guldvog, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet med henholdsvis 3.700, 2.800 og 2.100 oppslag.