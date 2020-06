Byrådsleder Raymond Johansen sterkt uenig i E18-avgjørelse fra Aps stortingsgruppe

46 av 49 representanter i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet går inn for å bygge ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta vest for Oslo slik prosjektet nå foreligger. Kun tre representanter fra Oslo ønsket å sende saken tilbake, skriver Budstikka.

– Jeg håper vår beslutning nå vil samle flertall, sier Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Akershus, til avisa.

Behandles 18. juni

Transportkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling fredag 12. juni. Saken skal behandles på Stortinget 18. juni. Etter avklaringen fra Arbeiderpartiet er sannsynligvis flertall på Stortinget for saken.

Aps byrådsleder i hovedstaden, Raymond Johansen, er slett ikke glad for den siste utviklingen i eget parti og sier at han er sterkt uenig.

– Jeg mener helt klart at et radikalt sosialdemokratisk parti ikke bør gå inn for en ny vei som øker trafikken og luftforurensingen. Det er også uheldig å forsøke å overprøve de lokale forhandlingene. Det er med på å undergrave utviklingen vi prøver å få til. Jeg håpet at stortingsgruppen skulle være en medspiller her, sier Johansen til Aftenposten.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), uttaler til Aftenposten at han er «ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blander seg inn i lokale forhandlinger med støtte til høyresidas motorveiplaner».

– Gammeldags

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra beskriver utbyggingen som gammeldags, klimafiendtlig og pengesløsing.

– Det Arbeiderpartiet på Stortinget nå gjør, er en ganske utrolig manøver. Det er trist å se at de velger å bruke kreftene sine på å gå imot ønsket til Oslo og Viken, og i tillegg mot sine egne partifeller der. Jeg fatter ikke hva Støre driver med, sier han.

Prosessen rundt E18 vest for Oslo har vært langvarig. Det har vært 13 forhandlingsmøter mellom staten, Viken og Oslo.

Høyre er nå strålende fornøyd med en avklaring fra Ap på Stortinget.

– Jeg er glad for at Ap har kommet om bord i båten og støtter prosjektet. Endringene som er gjort i prosjektet, har bidratt til at det er blitt et enda bedre prosjekt, sier Helge Orten (H), leder av transportkomiteen i en epost til NTB.

Håper de legger konflikten bak seg

Orten berømmer både departementet, Bærum kommune og Viken fylkeskommune for konstruktive innspill.

– Jeg håper at Viken fylkeskommune og Oslo kommune nå kan legge konflikten bak seg, slik at vi kan komme videre i forhandlingene om Oslopakke 3, tilføyer han.

Også Venstres stortingspolitiker Solveig Schytz tror at alt ligger til rette for enighet mellom regjeringspartiene og Ap.

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet nå varsler at de kan være enige om å få på plass de viktige kollektiv- og sykkeltiltakene for Oslo og omegn, samtidig som vi gjør viktige grep for lokalbefolkningen som bor nær E18, uttaler hun til NTB.

Frps Bård Hoksrud er imidlertid ikke fornøyd.

– Arbeiderpartiets E18-løsning betyr at du som bilist skal betale mer for å stå lenger i kø. Enda verre er det når Høyre kaller dette for en god løsning. Dette er en mye dårligere løsning enn det som har ligget på bordet til nå, mener han.

Den drøyt 4 kilometer lange strekningen er en del av Oslopakke 3. Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga grønt lys for utbyggingen i desember. Men i april brøt hans etterfølger Knut Arild Hareide (KrF) forhandlingene fra statens side fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige om regjeringens opplegg.