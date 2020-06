DFDS åpner ny rute fra Oslo til Frederikshavn

Seilingene mellom Oslo og København har vært stanset siden midten av mars på grunn av koronarestriksjonene.

Rutene mellom Danmark og Norge vil bli betjent av de to ferjene som har seilt mellom Oslo og København, opplyser DFDS i en børsmelding torsdag. Skipene skal seile fra Oslo til Frederikshavn på Jylland og så videre til hovedstaden København.

I midten av mars la Stena Line ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift da koronarestriksjonene ble innført.

29. mai ble det kjent at Norge og Danmark har inngått en avtale som tillater fritidsreiser mellom landene fra 15. juni. Danske myndigheter har bestemt at nordmenn som vil reise til Danmark, må bli i seks døgn, og overnatting i København og Frederiksberg like utenfor hovedstaden er ikke tillatt. Norge har ingen særskilte regler for danske turister.

Fjord Line har allerede kunngjort at de vil starte med daglige ruter til Hirtshals fra Kristiansand og Stavanger/Bergen fra 16. juni. Seilasen mellom Langesund og Hirtshals er derimot ikke tilbake før 3. juli.

Color Line gjenopptar også sine ruter til Hirtshals fra Kristiansand og Larvik fra 15. juni. Rederiets avganger mellom Oslo og Kiel i Tyskland gjenopptas fra 17. juni, men passasjerene får ikke lov til å gå i land i Kiel.