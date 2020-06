Signalfeil og strømproblemer ga togforsinkelser på Østlandet

Bane Nor opplyste ved 18.30-tiden torsdag at en signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo S var rettet, og Romeriksporten kunne åpnes for trafikk igjen. Togtrafikken ble gjenopptatt, men følgeforsinkelser og innstillinger må påregnes.

På grunn av signalfeilen var færre spor i bruk, og togene måtte kjøre i kø, opplyste Vy.

Mellom Kløfta og Lillestrøm var det også strømproblemer.