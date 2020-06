Machete-episode ved Oslo-skole

Politiet fikk melding om saken litt før klokka halv ett torsdag.

– Vi har anholdt en gutt som vi mistenker kan ha noe med forholdet å gjøre, sa operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB rundt en halvtime senere.

Først opplyste politiet at 16-åringen trolig ikke hadde noe med hendelsen å gjøre, men basert på vitneopplysninger ble han likevel pågrepet.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at dette var et angrep mot skolen, men heller at det er en konflikt i et kriminelt miljø.