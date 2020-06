Politiet tror firebarnsmor ble drept med kniv

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten var dødsårsaken stikk-, kutt- og skjæresår, sannsynligvis påført med kniv, opplyser politiet en pressemelding torsdag, skriver Adresseavisen.

Det er funnet blodspor med avdødes DNA i leiligheten familien bodde i på Flatåsen i Trondheim. Det er bakgrunnen for at politiet mener drapet skjedde der. Politiet har beslaglagt flere kniver, og det pågår undersøkelser for å avklare om noen av disse kan ha blitt brukt som våpen.

– Blodspor i leilighet og bil

Den drapssiktede ektemannen nekter straffskyld og for å ha noe med drapet å gjøre. Det er også funnet blodspor med avdødes DNA i siktedes bil, ifølge politiet. Det skal også være opplysninger som knytter telefonen hans til funnstedet ved én anledning etter 28. mars.

Ektemannen er avhørt seks ganger, og de sentrale bevisene i saken er lagt fram for ham.

Etterforskningen nærmer seg slutten, men det er fortsatt noen tekniske undersøkelser som ikke er ferdige. Det er ikke kjent når Kifllay døde, men politiet mener at hun ikke var i live etter 28. mars. Hun ble funnet i fjæra 7. april.

Ser på tidslinjen

Politiet har ikke gått ut med når de mener firebarnsmoren, som opprinnelig var fra Eritrea, ble fraktet til Trolla der hun ble funnet. Det er heller ikke opplyst om når siktedes telefon skal ha vært ved funnstedet.

– Vi har ikke konkludert nok foreløpig på de spørsmålene. Det er ikke riktig å si at vi ikke har nok opplysninger om det, men det er ikke noe vi går ut med nå, sier politiadvokat Eli Nessimo til Nidaros.

Ingen vitner

De fire barna i familien er avhørt av politiet, men det er ikke noe som tyder på at de har vært vitne til hendelsen.

– Politiet har ingen opplysninger som tyder på at andre personer har vært involvert, skriver politiet i pressemeldingen.

Ektemannen har sittet varetektsfengslet siden kona ble funnet død, og politiet ønsker fortsatt fengsling fram til rettssaken 12. oktober. Ektemannen har samtykket til fire nye uker i varetekt.