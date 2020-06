Rødt krever ekstrabevilgning for å sikre nattog i sommer

– Det er jernbanepolitikk i bakvendtland. Nå har vi en sommer der nordmenn stort sett er nødt til å feriere i Norge. Vi skal på norgesferie alle mann. Da er det jo perfekt timing for å oppleve landet vårt på miljøvennlig vis og ta nattoget for eksempel til Bergen, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

Vy, som kjører Bergensbanen, og GoAhead, som kjører Sørlandsbanen, begrunner begge valget om å kutte nattogene med lave passasjertall.

– Akkurat nå er 85 prosent av passasjerene våre borte. Vi har ikke nok kundegrunnlag til å kjøre alle avganger, og derfor har vi innstilt nattogene, bekrefter kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage overfor NRK.

Beslutningen er tatt i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Små summer

Moxnes mener det er små summer regjering og Stortinget må bevilge dersom det for eksempel er snakk om at selskapene trenger flere renholdere på togene.

Kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy avviser at renhold er problemet

– Dette handler om at vi nesten ikke har passasjerer og derfor ikke kan forsvare å kjøre flere tog. Når etterspørselen tar seg opp, vil vi svært gjerne starte nattogene igjen, sier Schage.

GoAhead har heller ikke planlagt nattog på Sørlandsbanen i sommer.

– Vi innstilte alle våre nattog i mars i samarbeid med vår oppdragsgiver Jernbanedirektoratet. Alle våre nattog er derfor innstilt fram til 23. august, og slik er det inntil videre, sier pressevakt Dag Brekkan i GoAhead Norge til NTB.

– Veldig leit

Natur og Ungdom er ikke begeistret for avgjørelsen.

– I år blir det norgesferie på de fleste. Derfor er vi helt avhengig av at togene går for å kunne velge den mest miljøvennlige reisemåten. Det er veldig leit at kapasiteten på togene blir begrenset såpass mye som det legges opp til nå, sier Matilde Løvvik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

SJ har startet opp igjen nattogene, men i sommer skal SJ kun kjøre nattog i helgene på Dovrebanen.