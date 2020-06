Verdien på norsk sjømateksport falt 9 prosent

Det er andre måned på rad at sjømateksporten opplever en nedgang sammenlignet med samme tid i fjor. Nedgangen i april var den første Norge opplevde på 18 måneder.

Tom-Jørgen Gangsø i Norsk Sjømatråd sier at nedgangen i eksportverdien skyldes blant annet bortfall av restaurantsegmentet i flere markeder, samt svekket kjøpekraft og betydelig usikkerhet i markedet.

– I tillegg opplever vi økte fraktkostnader fordi mange passasjerfly som tidligere har fraktet fersk sjømat nå er satt på bakken, sier Gangsø, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i sjømatrådet.

Foreløpig årsvekst

Tross nedgangen for april og mai er det en foreløpig verdivekst i år. Så langt har det blitt eksportert sjømat for 44,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

I grove trekk står sild og makrell for to tredeler av verdiøkningen så langt i år, mens laks og ørret står for resten.

– Selv om det har vært en nedgang i laks- og ørreteksporten de to siste månedene, startet året sterkt. Det er årsaken til verdiveksten så langt i 2020, sier Gangsø.

Mindre nedgang for laks

I mai ble det eksportert laks for 5,7 milliarder kroner, noe som en reduksjon på 5 prosent. I april var nedgangen på 19 prosent.

– De negative effektene av tiltakene mot coronaviruset ser gradvis ut til å bli redusert for lakseeksporten. Samtidig ser vi betydelige utfordringer i de viktigste markedene for konvensjonelle produkter av torsk og for skalldyreksporten, spesielt i de siste månedene.

Lakseeksporten var på 85.000 tonn. Det er 5 prosent mindre enn mai i fjor.

Verst gikk det for klippfisk som hadde en volumnedgang på 30 prosent, noe som i stor grad skyldes uroligheter i Brasil.

Flere kjøper i butikk

I mai opplevde eksporten av ørret og fryst torsk en volumøkning på henholdsvis 20 og 10 prosent.

Sjømatrådet kan samtidig glede seg over at flere kjøper sjømat i butikk.

– Det kan bidra positivt på lengre sikt ettersom terskelen for å lage sjømat hjemme er blitt lavere. Hvis vi i tillegg får en åpning i våre viktigste markeder fremover, kan det styrke etterspørselen etter norsk sjømat.