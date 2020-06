Enighet om ny massiv krisepakke i Tyskland

Regjeringspartiene i Tyskland er enige om en ny omfattende krisepakke til en verdi av 130 milliarder euro, som tilsvarer nesten 1.400 milliarder kroner.

Krisemidlene skal bidra til å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Pakken inkluderer milliarder til selskaper i krise og lokale myndigheter for å håndtere en voksende arbeidsledighet. I tillegg følger momsreduksjon og rabatt på kjøp av elbiler.

Trump slaktes av tidligere forsvarsminister

Jim Mattis, som var president Donald Trumps første forsvarsminister, retter i en uttalelse onsdag kraftig kritikk mot sin tidligere sjef og gir ham skylden for uroen i landet.

Mattis sier Trump er den første presidenten i hans levetid som ikke prøver å forene det amerikanske folket, og sier uroen som nå preger landet, er konsekvensen av «tre år uten ansvarlig lederskap». Mattis har siden avgangen i 2018 latt være å gå offentlig ut mot Trump, for å gi nasjonen ro mens han sitter ved makten.

Lege mener korona-glasset på Stortinget ikke hindrer smitte

Veggene av pleksiglass til 225.000 kroner, montert i anledning Stortingets avstemning over den nye bioteknologiloven, hindrer ikke smitte, hevder lege.

Under koronakrisen har Stortingets samlinger vært holdt på 87 representanter, som er lovens minimum. Men under avstemmingen av den nye bioteknologiloven i forrige uke stilte imidlertid KrF med fullt lag, noe som førte til at andre partiene også måtte stille med samtlige representanter. For ikke å bryte smittevernloven ble dermed de kostbare skilleveggene installert.

Nye demonstrasjoner i USA

I Los Angeles, New York, Washington og andre amerikanske byer samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer onsdag kveld. De fleste steder gikk markeringene fredelige for seg etter at siktelsen mot politimannen Derek Chauvin, som satte kneet mot George Floyds nakke, ble utvidet.

Siktelsen mot Chauvin endres fra uaktsomt drap til «unintentional second degree murder». Dette tilsvarer en skjerping i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap.

8.477 registrerte koronatilfeller i Norge

Det er registrert 8.477 koronasmittede i Norge,

Dette er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 31 tilfeller. 237 dødsfall er registrert som følge av covid-19.