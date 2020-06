Valutasmell på opptil en halv milliard for nye jagerfly

Fire F-35-jagerfly flyr over Akershus festning under 75-årsmarkeringen for frigjøringen 8. mai. Nå kan den svekkede krona føre til at årets levering av seks nye F-35-fly kan bli langt dyrere enn planlagt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix