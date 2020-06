Flere hus og hytter tatt av jordras i Alta

– Jordraset skal være mellom 400 og 500 meter langt og 30 meter høyt, forteller operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om raset klokken 15.45 onsdag ettermiddag. Det skal være to hus, en hytte, noen båtnaust og noen uthus som er tatt av jordskredet, som gikk på vestsiden av Kråkneset. En bil skal også være skylt på sjøen.

Til NRK opplyser operasjonslederen at et nytt ras har gått og tatt med seg enda et hus på havet. Politiet har evakuert en bolig hvor det oppholdt seg én person, men huset står fremdeles.

– Hunden som ble tatt av raset og skylt på sjøen, har berget seg selv, svømt på land og er i live, opplyser Halvari.

– Det er ikke gjort noen funn

Både en redningsskøyte fra Alta og et helikopter fra hovedredningssentralen Nord-Norge ble rekvirert. Like før klokken 19 opplyser vakthavende redningsleder Sten-Rune Nikolaisen i hovedredningssentralen til NRK at Sea King-helikopteret har returnert til basen.

– De har søkt visuelt og med kamera. Det er ikke gjort noen funn, sier han.

Politiet har fremdeles ikke gått inn i området på grunn av rasfaren.

– Vi har ennå ikke turt å gå inn i raset og har derfor ikke oversikt ennå. Det har gått et nytt skred etter det første, og vi er fremdeles usikre på skredfaren i forhold til å sende inn mannskaper, sier Halvari til VG.

Til Altaposten opplyser distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE at det er snakk om et kvikkleireskred.

– Det er en veldig lang og høy raskant, med små avskallinger der det raser i toppen. Flere etterras har gått utover ettermiddagen her, forteller han.

Ikke meldt om personskader

Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men Halvari understreker at politiet må komme i kontakt med eierne av de aktuelle boligene som er tatt av raset og få en formell bekreftelse.

– Så vi kan ikke si med sikkerhet at noen ikke er tatt av det skredet.

Det er onsdag meldt om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for Troms og Finnmark og deler av Nordland, ifølge varslingstjenesten varsom.no.

Alta kommune har opprettet krisestab.

