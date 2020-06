Kvinne siktet for forgiftning av ektemann

Kvinnen ble fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett 2. pinsedag.

Påtalemyndigheten ba om to ukers varetektsfengsling av siktede, men begjæringen ble ikke tatt til følge. Kjennelsen er anket og gitt oppsettende virkning. Dermed blir kvinnen sittende i varetekt inntil Frostating lagmannsrett har avsagt kjennelse i saken.

I kjennelsen kommer det fram at ekteparet hadde en plante som inneholder giftstoffet akonitin i hjemmet. Planten ble kastet i slutten av mai etter at ektemannen ble innlagt på sykehus, skriver Adresseavisen.

Ifølge Store norske leksikon opptrer akonitinforgiftning av og til hos planteetere etter inntak av tyrihjelm. Symptomene er nedsatt allmenntilstand, appetittmangel, kolikk, ustø gange og lammelser. Forgiftningen er ofte dødelig.

Det er ikke tvilsomt at mannen hadde giftstoffet i seg, heter det i kjennelsen. Da ektemannen ble opplyst om at kvinnen er mistenkt for å ha forgiftet ham, forklarte han at han hadde full tillit til henne.

«Fornærmede har også forklart at det aldri har vært noen utfordringer eller konflikter i forholdet, men at forholdet er topp», heter det i kjennelsen.

Den siktede kvinnen har forklart at hun mistenker at ektemannen har tatt giften på egen hånd for å få hennes oppmerksomhet og for å hindre henne i å forlate ham.