Ingen nye coronapasienter på intensivbehandling på én uke

Det kommer fram av Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport. Totalt ble det kun registrert 77 nye smittetilfeller i forrige uke. De ble kun meldt om ett dødsfall.

0,53 prosent av personene som er blitt testet de siste to ukene, var smittet. Denne andelen har falt gjennom flere uker, skriver FHI.

Andelen smittede blant dem som er testet, var høyest i Innlandet i forrige uke. Her testet 1,7 prosent positivt. Uken før var Oslo på topp, med 2 prosent positive tester.

– Av alle landets kommuner så var det 26 som meldte om nye smittede sist uke. Det betyr at 330 kommuner ikke hadde noen nye smittede. Dette til tross for at testaktiviteten er doblet den siste tiden, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge Helsedirektoratet får tre personer med covid-19-smitte invasiv respiratorbehandling i Norge nå. Totalt er 26 smittede innlagt på norske sykehus.