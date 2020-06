Nord-Norge blir helgens værvinner

– Skal vi nyte sommeren i Sør-Norge, bør det gjøres onsdag og torsdag, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Det blir Vestlandet, Rogaland og østafjells som får det dårligste helgeværet. Særlig Sørlandet kan få mye nedbør. Det er et lavtrykk i Skagerrak på vei inn.

– Det blir en del regn på grunn av lavtrykket som driver og surrer rundt der ute i havet, rundt Sør-Norge. Fra fredag og ut helgen blir det litt kjøligere og en del regn, varsler meteorologen.

Derimot i Trøndelag, som ikke har sett særlig til finværet de siste dagene, blir det finere i helgen. Den varmeste dagen her kommer fredag, og i Trondheim blir det veldig fint.

Sommer i nord

Sommeren kommer tilbake til Nord-Norge denne helgen.

– Her har vi hatt det skiftende og kjølig etter pinsen, men så blir det motsatt i helgen. Da får vi det fineste været. Det blir temperaturer på over 20 grader noen plasser på torsdag. I løpet av helgen vil det både i Troms og Finnmark bli temperaturer på over 20 grader, sier Sarchosidis som jobber hos Meteorologisk institutt i Tromsø.

Søndag er det ventet at Øst-Finnmark blir landets varmeste sted, med 23 grader.

Samtidig synker temperaturene på Sørlandet til ned mot 11 grader. På Vestlandet er det ventet 12 grader, mens Oslo-området får omkring 18 grader etter noen veldig varme sommerdager tidligere i uken.

Neste uke

Neste uke er ventet lettere vær igjen i Sør-Norge. Regnet forsvinner, men de høye temperaturene kommer ikke tilbake med det første.

– Lavtrykket beveger seg nordover, det blir litt nedbør i nord på mandag. Tirsdag roer det seg, og det er ikke nye lavtrykk på vei og temperaturen vil igjen stige, sier han.

