Aksjonerer mot vindkraftverk ved Mosjøen

Demonstranter fra Motvind Norge, det sørsamiske miljøet i Mo i Rana, Mosjøen og Trøndelag, har varslet at de vil gå til aksjon, ifølge NRK.

Aksjonsleder Torbjørn Lindseth sier det handler om at de er lei av å miste nærområder til vindkraftindustri og at det er gjort for dårlige vurderinger om hva anlegget gjør med biomangfoldet.

– Det bygges vindkraft i Norge som utenlandske firma har den økonomiske vinninga på, sier Lindseth.

Det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk i fjor tillatelse fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn. I området er flytteveien til flere tusen rein.