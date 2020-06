Miljøministeren overlater plastkrisen til aktørene

I forrige uke sa Grønt Punkt Norge, som driver selskapet Plastretur, opp avtalen med flere kommuner i Norge om å ta imot plastsøppel på grunn av manglende lønnsomhet.

Miljøstiftelsen Zero har bedt Rotevatn om snarest å komme på banen med midler slik at all plasten som samles inn blir resirkulert, men statsråden sier, via sin statssekretær Maren Hesleth Holsen (V) at det er opp til næringslivet og kommunene å ta ansvaret for å samle inn og håndtere avfallet sammen, skriver Dagsavisen.

- Statlige miljømyndigheter har ingen rolle i dette, konstaterer Holsen.

– Det er selvfølgelig uheldig. Jeg har forståelse for at kostnadene har økt de senere år, men jeg håper partene sammen får på plass en miljømessig god løsning. Vi har gode innsamlingsordninger her i landet, og det er viktig at disse blir opprettholdt. Det er mye vanskeligere å bygge opp gode vaner enn å vedlikeholde dem, sier Holsen videre om oppsigelsen av avtalen.

Grønt Punkt Norge har opplyst at de risikerer å havne i en likviditetskrise på grunn av økte kostnader. De forutsette kostnadene i år så langt er på 58 millioner kroner. Det er gått 20 millioner kroner til å betale kommunene for mer plast enn Plastretur AS regnet med å få inn, mest fordi folk har vært så mye hjemme. Dernest er det gått 15 millioner ekstra med til å transportere all den ekstra plasten til Tyskland, og til sist har den svake kronekursen bidratt til 23 millioner kroner i uforutsette kostnader.

I forrige uke framsatte Verdens Naturfond WWF krav om at regjeringen innfører en egen ordning for produsentansvar som omfatter all plast i Norge og sørger for at ikke noe plast havner i naturen mer.